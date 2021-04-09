İngiltere'den Türkiye açıklaması! 'NATO müttefiki' vurgusu yapıldı...

İKİ ÜLKENİN DEAŞ KARŞITI KOALİSYONUN ÜYESİ OLDUĞU VURGULANDI

Ziyarette, Wallace ve Akar'ın, İngiltere ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve DEAŞ'la mücadeleye destek konusunda birlikte ve uluslararası ortaklarla nasıl çalışabileceğini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, her iki ülkenin, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olduğu vurgulandı.