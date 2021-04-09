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Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:25

’dan flaş açıklama! Karadeniz’e savaş gemisi hamlesi

AA
Pentagon’dan flaş açıklama! Karadeniz’e savaş gemisi hamlesi

- arasında gideren artan geriliminde her fırsatta Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten ’den gelen yeni bir açıklama, bölgede çıkacak olası bir savaşa dair endişeleri arttırdı. ABD medyasında çıkan haberlere göre üst düzey bir yetkilisi, ABD’nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüğünü söyledi.

ABD ordusunun, Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğü bildirildi. CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gelecek haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini açıkladı.

RUSYA'YA NET MESAJ

Konuya ilişkin herhangi bir takvimden bahsetmeyen yetkili, ABD Donanması'nın Karadeniz'de rutin olarak sürekli faaliyetlerde bulunduğunu fakat bölgeye savaş gemileri göndermenin "Moskova'ya, ABD'nin durumu çok yakından izlediği mesajını vereceğini" dile getirdi.

Haberde ayrıca, Karadeniz'e savaş gemileri göndermek isteyen ABD'nin gemilerini boğazlardan geçirebilmek için bu niyet beyanını en az 14 gün önce Türkiye'ye bildirmek zorunda olduğu ancak bu bildirimin yapılıp yapılmadığının henüz bilinmediği kaydedildi

Bölgede şu an herhangi bir saldırı beklemediklerini kaydeden yetkili, bu durumun değişmesi halinde yeni gelişmelere hazırlıklı olacaklarını vurguladı ve ABD hava unsurlarının Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında Rusya'nın eylemlerini takip noktasında gözetleme faaliyetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik endişelerini bir kez daha dile getirerek, bu konuda NATO müttefikleri ile görüştüklerini açıklamıştı.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Pentagon’dan flaş açıklama! Karadeniz’e savaş gemisi hamlesi
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