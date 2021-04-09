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Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:32 Son Güncelleme: 9.4.2021 09:38

PKK sempatizanlarından Türk derneğine alçak saldırı! 'ya çağrı: Artık gereğini yapmalı!

AA
PKK sempatizanlarından Türk derneğine alçak saldırı! Fransa'ya çağrı: Artık gereğini yapmalı!

'nın kentinde PKK sempatizanları 'ne ve mescitlere saldırdı. Alçak saldırıya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı tepki gösterdi. Eren Fransa'yı PKK'ya karşı harekete geçmeye çağırdı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından Fransa'nın Marsilya kentinde PKK terör örgütü sempatizanları tarafından Türk Kültür Merkezi'ne ve mescitlere yapılan saldırılara yönelik Fransa'yı harekete geçmeye çağıran bir mesaj paylaştı.

Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı!

FRANSA'YI ARTIK GEREĞİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK destekçilerinin Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Türk Kültür Merkezi'ne ve mescitlere saldırdığını belirterek, "Fransa'da 1 haftada Türk toplumunu hedef aldıkları 4. saldırı bu! Oradaki kamu güvenliğine de zarar veren bu teröristler için Fransa'yı artık gereğini yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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PKK sempatizanlarından Türk derneğine alçak saldırı! Fransa'ya çağrı: Artık gereğini yapmalı!
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