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Giriş Tarihi: 9.4.2021 08:25 Son Güncelleme: 9.4.2021 08:52

Son dakika | Başkan Erdoğan'a saldıran Başbakanı Draghi alay konusu oldu

SABAH İNTERNET
Son dakika | Başkan Erdoğan'a saldıran İtalya Başbakanı Draghi alay konusu oldu

'nin protokol kuralları ve taleplerinden habersiz olduğu ortaya çıkan ve Başkan Erdoğan'a çirkin sözlerle saldıran Başbakanı Draghi skandal ifadeleri sonrasında kendi halkı arasında da alay konusu oldu. Diğer yandan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İtalyan Büyükelçi Gaiani, Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık, İtalya Büyükelçisi'ni çağırarak Başbakanı Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "hadsiz ve çirkin ifadelerini" derhal geri almasını istedi.

KENDİ HALKININ GÖZÜNDE DE ALAY KONUSU OLDU

Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle Avrupa protokol kuralları ve AB'nin bu konudaki taleplerinden habersiz olduğunu ortaya koydu.

Kendisini komik duruma düşüren Draghi İtalyan halkı tarafından da alay konusu oldu.

İşte çuvallayan İtalyan Başbakan hakkında İtalya'da atılan tweetler;

Diktatör olarak tanımlanamaz: 2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı...

O bir diktatör değil, esaslı bir adam, İtalyan hükümeti ve politikacılarında olmayan cesarete sahip... Kadınların oyunu almak için bu efemine hallere bürünmesi bırakın artık!

Hangi diktatör? Erdoğan seçildi, hatta Türkiye'yi başkanlık sistemine geçiren referandumu da kazandı... Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim...

Draghi oylamayla gelmediyse de seçildi, Hitler'den de beterini yapma kabiliyetinde olduğu için!

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Son dakika | Başkan Erdoğan'a saldıran İtalya Başbakanı Draghi alay konusu oldu
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