Son dakika | Başkan Erdoğan'a saldıran İtalya Başbakanı Draghi alay konusu oldu

KENDİ HALKININ GÖZÜNDE DE ALAY KONUSU OLDU

Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle Avrupa protokol kuralları ve AB'nin bu konudaki taleplerinden habersiz olduğunu ortaya koydu.

Kendisini komik duruma düşüren Draghi İtalyan halkı tarafından da alay konusu oldu.

İşte çuvallayan İtalyan Başbakan hakkında İtalya'da atılan tweetler;

Diktatör olarak tanımlanamaz: 2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı...