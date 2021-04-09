SON DAKİKA | Dünyaca ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti! DMX kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Edinilen son dakika bilgisine göre, gerçek adı Earl Simmons olan ABD'li rap sanatçısı DMX, 50 yaşında hayatını kaybetti. ABD medyası tarafından da son dakika olarak duyurulan haber, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Rap müziğinin en önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen DMX, aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. Ünlü sanatçının ölüm haberinin ardından DMX kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularının yanıtları merak konusu oldu. DMX'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.
Global News'ün haberine göre, Simmons'un ailesi, bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan rap sanatçısının New York'taki White Plains Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini doğruladı.
Simmons'un ailesi, ünlü rapçinin tedavi gördüğü hastanede yaşam destek ünitesinde kaldığını belirterek, vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
Ailesi, Simmons'u sonuna kadar savaşan bir savaşçı olarak nitelendirerek, ''Dünya çapında sayısız hayrana ilham verdi ve ikonik mirası sonsuza kadar yaşayacak.'' ifadesini kullandı.
DMX KİMDİR?
DMX (ya da gerçek adıyla Earl Simmons) 18 Aralık 1970'de ABD, Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.
DMX ya da Dog Man X ve Dark Man X olarak bilinen hip hop müzik sanatçısı; dünyanın önde gelen gangsta rapperlarındandır. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.
1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı. 2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı.