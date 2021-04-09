SON DAKİKA | Dünyaca ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti! DMX kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Edinilen son dakika bilgisine göre, gerçek adı Earl Simmons olan ABD'li rap sanatçısı DMX, 50 yaşında hayatını kaybetti. ABD medyası tarafından da son dakika olarak duyurulan haber, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Rap müziğinin en önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen DMX, aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. Ünlü sanatçının ölüm haberinin ardından DMX kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularının yanıtları merak konusu oldu. DMX'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.