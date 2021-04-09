Son dakika: Fransız medyasından dikkat çeken 'protokol' yorumu: Michel ile von der Loyen'in güç savaşı!

"GERÇEK İSE OLDUKÇA FARKLI"

Gazetenin haberinde, Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının "Ankara'ya düşman" ve Fransa'da da etkin olan medya ve siyasi çevrelerce eleştirildiği aktarıldı.

Haberde, "Gerçek ise oldukça farklı. Birkaç aydır AB ile yakınlaştığını göstermeye çalışan ve göstermesi faydasına olan Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu." ifadesi kullanıldı.