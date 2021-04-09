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Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:09 Son Güncelleme: 9.4.2021 14:36

Son dakika haberi: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

Son dakika haberler... 'ndan yapılan açıklamaya göre; ’in eşi 99 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika... Buchingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video

KRALİYET AİLESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kraliyet Ailesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in öldüğünü açıkladı. Majesteleri, bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı duyuru yapılacaktır" denildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Edinburgh Dükü olan Prens Philip Mountbatten, doğumunun ardından Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı almıştır. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır.

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Hanedanı'na mensup olan Prens Philip, 10 Haziran 1921'de Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğmuştu.

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Son dakika haberi: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti
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