Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Ukrayna YDSK dokuzuncu toplantısı yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında gerçekleştirilecek.

MASADAKİ KONULAR

İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası meseleler de temasların gündeminde yer alacak.

Görüşmelerde ayrıca, soydaş Kırım Tatarlarının hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.