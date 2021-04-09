Ukrayna'dan Donbass bölgesi ile ilgili son dakika açıklaması! "Saldırı hazırlığı iddiaları..."

"DEZENFORMASYON AMAÇLAYAN BİR KAMPANYADIR"

Homçak, iddiaların, Donbas bölgesinde panik yaratmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'nın, Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia eden açıklamalar gerçek değil ve dezenformasyon amaçlayan bir kampanyadır." ifadelerini kullandı.

Krizin çözümünde siyasi ve diplomatik yolun öncelik olduğunu aktaran Homçak, "Ukrayna topraklarının güç yoluyla kurtarılması çok sayıda sivil ve asker insanın ölümüyle sonuçlanacaktır ve bu Ukrayna için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.