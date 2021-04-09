Ukrayna'dan Donbass bölgesi ile ilgili son dakika açıklaması! "Saldırı hazırlığı iddiaları..."

Son dakika haberleri... Ukrayna ile Rusya arasındaki 'Donbass' krizi her geçen gün artıyor. ABD, Ukrayna'ya olan desteğini göstermek için Karadeniz'e savaş gemileri gönderme kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ABD gemilerinin, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmaları gerektiğini söyledi. Tüm bu gelişmelerin ardından Ukrayna'dan bölgede tansiyonu azaltacak bir açıklama geldi.
"SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Homçak, ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarının Ukrayna'yı uluslararası arenada itibarsızlaştırmayı amaçladığını belirtti.
"DEZENFORMASYON AMAÇLAYAN BİR KAMPANYADIR"
Homçak, iddiaların, Donbas bölgesinde panik yaratmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'nın, Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia eden açıklamalar gerçek değil ve dezenformasyon amaçlayan bir kampanyadır." ifadelerini kullandı.
Krizin çözümünde siyasi ve diplomatik yolun öncelik olduğunu aktaran Homçak, "Ukrayna topraklarının güç yoluyla kurtarılması çok sayıda sivil ve asker insanın ölümüyle sonuçlanacaktır ve bu Ukrayna için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
"KARADENİZ'DE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"
Homçak, Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik yolunda ilerleyişini desteklediğini belirterek, NATO ile stratejik seviyede askeri iletişimi ve Karadeniz'de iş birliğini güçlendirdiklerini vurguladı.
Ülkesinin Avrupa-Atlantik seçiminin egemenlik hakkı olduğunu belirten Homçak, Rusya'nın bu duruma karışmaya hakkı olmadığını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın, Donbas'taki krizin çözümünü tamamen askeri yoldan çözme fikrine sahip olduğunu iddia etmişti.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Donbass'taki Rusya-Ukrayna krizi savaşa mı dönüşecek? İsmail Hakkı Pekin'den flaş açıklamalar