‘Uluslararası protokol uygulandı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında Leyen'in Michel ve Erdoğan'dan uzak oturtulması dikkat çekmişti. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer de bu durum üzerine açıklama yaparak Leyen ve Michel'e aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini ve bu duruma Leyen'in şaşırdığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tartışmalara açıklık getirerek, "Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" dedi. Çavuşoğlu, protokol konusunda Türkiye'nin son derece haksız ithamlarla karşılaştığını belirterek, Türkiye'nin köklü bir devlet olduğunu, her düzeyde sıklıkla ziyaret düzenlediğini ve misafir ağırladığını ifade etti. Türkiye'deki görüşmelerin uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirperverliği çerçevesinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ziyaretler öncesinde protokol ekipleri bir araya geldi ve görüşmeler yapıldı. Uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. Bunu, Türkiye'ye yönelik bu ithamlar olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık" dedi. AB Konseyi Başkanı Michel de Ankara'da önemli ve faydalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu'nun eski Başkanı Jean-Claude Juncker, halefi Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili değerlendirmesinde, Konsey Başkanı'nın AB protokolünde birinci sırada bulunduğunu söyledi. Juncker, "Protokol açısından Konsey Başkanı birinci sırada gelir" dedi. Eski Fransız Büyükelçi Gerard Araud da "Türkiye'nin hiçbir sorumluluğu yok. Türkiye, AB'nin protokolünü uyguladı" dedi.