ABD’den Ankara’ya Karadeniz bildirimi

Rusya ve Ukrayna geriliminde tansiyon her geçen gün artarken ABD ordusu, Ukrayna'ya olan desteğini göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek. ABD, 2 savaş gemisinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu. Diplomatik kaynaklar, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını da belirtti.CNN'e konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi de gelecek haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, " Çatışmaların şiddetlenmesi Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir" dedi.