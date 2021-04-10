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Giriş Tarihi: 10.4.2021

’den Ankara’ya bildirimi

ABD’den Ankara’ya Karadeniz bildirimi
Rusya ve Ukrayna geriliminde tansiyon her geçen gün artarken ABD ordusu, Ukrayna'ya olan desteğini göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek. ABD, 2 savaş gemisinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu. Diplomatik kaynaklar, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını da belirtti.
CNN'e konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi de gelecek haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, " Çatışmaların şiddetlenmesi Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir" dedi.
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ABD’den Ankara’ya Karadeniz bildirimi
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