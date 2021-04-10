Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Erdoğan'ın desteği bizi cesaretlendirdi

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunu ağır darbe vurdu. Azerbaycan ordusu karşısında direnemeyen Erivan yönetimi ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ zaferinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.
"ERDOĞAN'IN DESTEĞİ BİZİ CESARETLENDİRDİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun onları cesaretlendirdiğini dile getiren Aliyev, "Kırk dört gün devam eden İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek her zaman bizim hafızamızda olacaktır, kalbimizde yaşayacaktır. Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk saatlerinden verdiği destek bizi cesaretlendirdi ve dış güçlerin bu savaştan uzak durmasını sağladı." ifadelerini kullandı.
"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı iki ülkenin hiç olmadığı kadar iyi ve yakın ilişkiler içerisinde olduğunu vurguladı. Aliyev, iki ülke arasındaki pasaportsuz seyahatin ilişkilerin derinliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'NİN BAKÜ BÜYÜKELÇİSİNE DOSTLUK NİŞANI TAKDİM EDİLDİ
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a hizmetleri ve iki ülke ilişkilerin katkıları dolayısıyla "Dostluk Nişanı" takdim etti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral önümüzdeki hafta itibarıyla görevi Doç. Dr. Cahit Bağcı'ya devredecek.