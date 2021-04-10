Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Erdoğan'ın desteği bizi cesaretlendirdi

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİ BİZİ CESARETLENDİRDİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun onları cesaretlendirdiğini dile getiren Aliyev, "Kırk dört gün devam eden İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek her zaman bizim hafızamızda olacaktır, kalbimizde yaşayacaktır. Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk saatlerinden verdiği destek bizi cesaretlendirdi ve dış güçlerin bu savaştan uzak durmasını sağladı." ifadelerini kullandı.