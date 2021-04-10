Donbass açıklamaları art arda geliyor: Rusya, Ukrayna ve Batı'yı korkutmak için asker yığıyor

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilim sürerken, iki ülkeden de duruma ilişkin sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Ukrayna yönetiminin, ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların çözümünü barışçıl yollarda aradığını bir kez daha vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı ve tüm Batılı ülkeleri korkutmak amacıyla Ukrayna sınırına asker yığdığını söyledi.

"RUSYA SINIRLARIMIZDA ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR"

Taran açıklamasında, "Rusça konuşanların haklarının ihlali, Rusya için Ukrayna'ya yönelik agresifliği artırma yolunda geçerli bir neden. Ukrayna ile Batı'yı korkutmak ve diplomatik görüşmelerde Ukrayna'yı etki altına almak için Rusya, sınırlarımızda askeri varlığını arttırıyor. Ukrayna ordusunun saldırı hazırlığında olduğu şeklinde bilinçli olarak yayılan yalan haberler ile Ukrayna karşıtı propaganda yapılıyor" dedi.