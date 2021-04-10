İsrail zulmü devam ediyor! Filistinli çocuğu böyle vurdular!

13 yaşındaki El Batş, saldırı sonrası El Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastane yetkilileri plastik merminin El Batş'ın gözüne isabet ettiğini ve gözünde büyük bir hasar bıraktığını belirtti. Çocuğun babası Nidal El Batş ise çocuğunun gözünü kaybetmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Bab Al-Zawiya bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini protesto eden Filistin gençler ve çocuklar ile işgalci İsrail askerleri arasında sık sık olaylar yaşanıyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu

İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler ise taşla karşılık veriyor.