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Giriş Tarihi: 10.4.2021 12:19 Son Güncelleme: 10.4.2021 12:27

zulmü devam ediyor! Filistinli çocuğu böyle vurdular!

İHA
İsrail zulmü devam ediyor! Filistinli çocuğu böyle vurdular!

’in halkına yönelik yürüttüğü zulüm bitmek bilmiyor. İsrail askerlerinin, 'da inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere şiddet uyguladığı bilinirken, son olarak 13 yaşındaki bir çocuğun askerler tarafından gözünden vurulması, büyük tepki çekti.

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmü sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Bab Al-Zawiya bölgesinde bulunan bir manav dükkanı, İsrail askerinin attığı plastik mermilerin hedefi oldu.

GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİR

Atılan mermiler, dükkanda bulunan 13 yaşındaki İzzüddin El Batş'ın sağ gözüne isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 13 yaşındaki çocuğun tezgah arkasında dışarıyı izlediği, kısa süre sonra can havliyle kaçtığı görülüyor.

13 yaşındaki El Batş, saldırı sonrası El Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastane yetkilileri plastik merminin El Batş'ın gözüne isabet ettiğini ve gözünde büyük bir hasar bıraktığını belirtti. Çocuğun babası Nidal El Batş ise çocuğunun gözünü kaybetmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Bab Al-Zawiya bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini protesto eden Filistin gençler ve çocuklar ile işgalci İsrail askerleri arasında sık sık olaylar yaşanıyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu

İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler ise taşla karşılık veriyor.

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İsrail zulmü devam ediyor! Filistinli çocuğu böyle vurdular!
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