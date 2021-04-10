İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 344 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da son 24 saatlik veriler açıklandı.

17 BİN 567 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 320 bin 892 testte 17 bin 567 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den beri toplam vaka sayısı 3 milyon 754 bin 77'ye ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 533 bin 85'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 588'e geriledi.

SON 24 SAATTE 344 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 344 artarak 113 bin 923 oldu. İyileşenlerin sayısı 20 bin 483 artışla 3 milyon 107 bin 69'a ulaştı.

AŞILANANLARIN SAYISI 13 MİLYONA YAKLAŞTI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 12 milyon 652 bin 847 oldu. Aşılananların 3 milyon 853 bin 704'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.