Japonya Başbakanı Suga Prens Philip için başsağlığı diledi

Prens Philip'in 1975'de Kraliçe Elizabeth ile devlet konuğu olarak gerçekleştirdiği ziyaret de dahil 7 kez Japonya'ya geldiğini hatırlatan Suga, "Ona yalnızca İngiliz kraliyet ailesi ile Japon imparatorluk hanedanı arasındaki tarihi dostluğu daha da güçlendirdiği için değil, aynı zamanda Japonya ve Birleşik Krallık halkları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmeye büyük katkılarından dolayı da şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.