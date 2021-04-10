Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya Başbakanı Suga Prens Philip için başsağlığı diledi
Giriş Tarihi: 10.4.2021 09:42

Başbakanı Suga için başsağlığı diledi

İHA
Japonya Başbakanı Suga Prens Philip için başsağlığı diledi

’de dün 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi için dünya liderlerinden başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Başbakanı Yoshihide Suga, İngiltere Başbakanı ’ı arayarak taziyelerini iletti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'a taziye mesajı gönderdi.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'a gönderdiği mektupta Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatından derin üzüntü duyduğunu kaydeden Suga, Japonya hükümeti ve ulusu adına İngiltere halkına taziye dileklerini iletti.

Prens Philip'in 1975'de Kraliçe Elizabeth ile devlet konuğu olarak gerçekleştirdiği ziyaret de dahil 7 kez Japonya'ya geldiğini hatırlatan Suga, "Ona yalnızca İngiliz kraliyet ailesi ile Japon imparatorluk hanedanı arasındaki tarihi dostluğu daha da güçlendirdiği için değil, aynı zamanda Japonya ve Birleşik Krallık halkları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmeye büyük katkılarından dolayı da şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

99 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Buckingham Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip'in hayatını kaybettiği belirtilmiş, ölüm haberi "Ekselansları bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu. Açıklamanın ardından Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirilirken, Prens Philip'in ölüm haberi dünya kamuoyunda geniş yankı buldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya Başbakanı Suga Prens Philip için başsağlığı diledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA