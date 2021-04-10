Kaliforniya’da balinaların gizemli ölümü: 8 gün içinde 4 ceset bulundu

"ÖLÜMLER ENDİŞE VERİCİ"

Tesisin, Patoloji Direktörü Dr. Padraig Duignan, "Bir haftadan uzun bir süre içinde dört ölü gri balinayla ilgilenmek gerçekten endişe verici çünkü bu türün karşı karşıya olduğu mevcut zorlukları gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre, 2015 ve 2016 yıllarında kaydedilen son nüfus değerlendirmesinden bu yana ABD Batı Kıyısı boyunca göç eden yaklaşık dört gri balinadan biri hayatını kaybetti.