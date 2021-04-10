Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye kritik 'Ukrayna' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov

ABD'YE ÇAĞRI: GERİMİ ARTIRMAYIN

Rus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'nin bu meselede "sorumlu yaklaşım sergilemesi" gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Washington'u bu ciddi konuda, başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz." dedi.