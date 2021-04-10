Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya'dan ABD'ye kritik 'Ukrayna' çağrısı

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Donbass bölgesine askeri sevkiyat yapmasıyla başlayan krizde yeni bir gelişme daha yaşandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Donbass krizinde Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemisi yollama kararı alan ABD'ye çağrıda bulundu. Ryabkov, ABD'nin Ukrayna konusunda "sorumlu" yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.
ABD'YE ÇAĞRI: GERİMİ ARTIRMAYIN
Rus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'nin bu meselede "sorumlu yaklaşım sergilemesi" gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Washington'u bu ciddi konuda, başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz." dedi.
"ABD'NİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞINI UMUYORUZ"
Ryabkov, ABD'nin Ukrayna'nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Ayrıca Ryabkov, Ukrayna konusunda ABD ile Dışişleri ve Savunma bakanlıkları seviyesinde temasların olmadığı bilgisini paylaştı.