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Giriş Tarihi: 10.4.2021 12:53 Son Güncelleme: 10.4.2021 12:55

’de yanardağ alarmı! Tahliyeler devam ediyor

DHA
Karayipler’de yanardağ alarmı! Tahliyeler devam ediyor

Aktif volkanik yapısıyla sık sık alarmın verildiği ’de ’nın ikinci defa patlaması, büyük panik yarattı. Yerel yönetim, bölgeden tahliyelerin başlatıldığını duyurdu.

Karayipler'de bulunan La Soufriere Yanardağı, dün ikinci defa patlayarak kül püskürtmeye başladı. Yetkililer, çevre halkına tehlike arz etmesi sebebiyle tahliyelerin devam ettiğini belirtti ve yeni patlamaların olabileceği hakkında uyarı yayınladı.

İKİNCİ KEZ PATLADI

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO'ya göre, Karayipler'deki St. Vincent adasındaki La Soufriere yanardağı dün ikinci kez patladı.

Yerel yetkililerle birlikte çalışan University of West Indies (UWI) Sismik Araştırma Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Küllerin atmosferde yaklaşık 4 kilometre yükseldiği tahmin ediliyor.

St Vincent anakarasındaki halk çeşitli derecelerde kül yağışıyla karşılaşacak. Grenadinler de etkilenebilir. Barbados Meteoroloji Hizmetleri, hafif kül yağışının yaklaşık iki saat içinde beklenebileceğini bildirdi. Komşu St. Lucia ve Grenada adaları da önümüzdeki saatlerde kül yağışı yaşayabilir" dedi.

Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada!

Yetkililer, büyük ölçüde halkın tahliyesinin yapıldığını ve geride sadece bilim insanları ile tahliyeyi reddeden az sayıda bölge sakininin kaldığını ifade etti. Ayrıca, La Soufriere Yanardağı'nda irili ufaklı yeni patlamalar olabileceği konusunda uyarı yayınlandı.

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Karayipler’de yanardağ alarmı! Tahliyeler devam ediyor
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