Karayipler’de yanardağ alarmı! Tahliyeler devam ediyor

St Vincent anakarasındaki halk çeşitli derecelerde kül yağışıyla karşılaşacak. Grenadinler de etkilenebilir. Barbados Meteoroloji Hizmetleri, hafif kül yağışının yaklaşık iki saat içinde beklenebileceğini bildirdi. Komşu St. Lucia ve Grenada adaları da önümüzdeki saatlerde kül yağışı yaşayabilir" dedi.

Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada!

Yetkililer, büyük ölçüde halkın tahliyesinin yapıldığını ve geride sadece bilim insanları ile tahliyeyi reddeden az sayıda bölge sakininin kaldığını ifade etti. Ayrıca, La Soufriere Yanardağı'nda irili ufaklı yeni patlamalar olabileceği konusunda uyarı yayınlandı.