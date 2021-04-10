Korkutan mutasyon giderek yayılıyor! Japonya'da L452R alarmı

Koronavirüsün ABD'de yayılan L452R mutasyonunun Japonya'da ilk kez Okinawa eyaletinde tespit edildiği bildirildi. Covid-19 salgını karşısında hükümetin son olarak Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da daha sıkı salgın tedbirlerine başvurma kararı aldığı Japonya'ya ABD'de görülen L452 mutasyonu sıçradı.

Okinawa eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, Covid-19'un ABD'de yayılan L452R mutasyonunun bölgedeki bir hastada tespit edildiği bildirildi.

JAPONYA'DA İLK VAKA

Yaşı, cinsiyeti ve yaşadığı bölge açıklanmayan hastanın yakın zamanda yurt dışından dönen kişilerle veya Okinawa'daki ABD askeri personeliyle herhangi bir yakın temasının olmadığı belirtildi. L452R mutasyonunun, havaalanı karantinasında tespit edilen vakalar dışında Japonya'da ilk olduğu kaydedildi.