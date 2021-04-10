Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bakanı idam ettirdi! İnfazın sebebi şaşkınlık yarattı

İNFAZIN SEBEBİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Mirror ve New York Post'ta yer alan haberlere göre Kim Jong-un Eğitim Bakanı'nı 'yeterli görüntülü arama gerçekleştirmediği' için idam etti. Kuzey Kore rejiminin ilkelerini uygulamada da başarısız bulunan Eğitim Bakanı görüntülü arama suçu dışında ayrıca bakanlığın iş yükünden de şikayetçi olmuştu.

Güney Kore kaynaklı Daily NK konuyla ilgili haberini Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanı'ndan (ODG) sızan bir belgeye dayandırdı. ODG'nin soruşturmasında eğitim komisyonunun başarısızlığı araştırıldı, bazı eğitimcilerin hükümetin politikalarını eleştirdiği belirlendi.

Eğitim Bakanı'nın adı haberlerde sadece 'Park' olarak belirtildi ve 50'li yaşlarında olduğu ifade edildi.