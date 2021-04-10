Libya’ya giden Türk kargo gemisine Fransız baskını

İzmir'den Libya'ya giden Türk şirketi Medkon Lines'a ait konteyner gemisi, Fransız Deniz Kuvvetleri tarafından Akdeniz'de durdurularak arandı. Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya paylaşımında, Panama bayraklı gemideki aramanın, AB'nin İrini Operasyon kapsamında Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek amacıyla yapıldığı kaydedildi. Kasım 2020'de de Roselina-A adlı Türk gemisi, insani yardım malzemesi taşımasına rağmen Alman Hamburg firkateyni tarafından durdurularak, zorla arama yapılmıştı. İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.