Macron’a aşırı sağcı rakip! Fransa’da Marine Le Pen cumhurbaşkanı adayı olacak

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Le Pen, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yapılan son anketlerde 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

OY ORANI YÜZDE 48'İ BULABİLİR

"Anketlerde ilk kez zaferin benim olabileceği belirtiliyor." ifadesini kullanan Le Pen, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacağını açıkladı. Ülkede yapılan anketlere göre, Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışması halinde yüzde 48 oy alması öngörülüyor.