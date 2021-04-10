Myanmar’da katliam devam ediyor: Açılan ateşte en az 20 kişi hayatını kaybetti

Myanmar ordusunun, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 20 sivil hayatını kaybetti. Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde askerler, uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda en az 20 sivil öldürüldü. Askerlerin cesetleri ilçedeki bir Budist tapınağına topladığı bildirildi.

60 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SÖYLENİYOR

Gazetecilere konuşan aktivist Keren Khin, "Yerel medya şimdiye kadar 20 can kaybını doğruladı fakat bölgede irtibat kurduğumuz siviller en az 60 kişinin öldüğünü öne sürüyor. Çatışmaların gece yarısına kadar devam ettiği ve öldürülen sivillerin cesedinin askeri araçlara saklandığına dair duyumlarımız var." dedi.