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Giriş Tarihi: 11.4.2021 05:08 Son Güncelleme: 11.4.2021 05:19

maçında ve Türk kültürü tanıtıldı

AA
NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtıldı

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Türk basketbolcu 'ın da formasını giydiği ile arasında oynanan maçta ve Türk kültürü tanıtıldı. Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Türkiye gecesi yapıldı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında oynanan maçta Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.

NBA'DE TÜRK GECESİ

Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi.

Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.

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CAVALİERS İLE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtıldı
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