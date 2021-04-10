NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtıldı

CAVALİERS İLE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.