NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Türkiye gecesi yapıldı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında oynanan maçta Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.
NBA'DE TÜRK GECESİ
Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi.
Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.