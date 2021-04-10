PKK’dan Türk Kültür Merkezi’ne saldırı

Terör örgütü PKK sempatizanları, Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarındaki Marignagne semtinde bulunan Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı. Merkezin lokalinin camlarını kıran maskeli saldırganlar, içeriye çeşitli maddeler attı. PKK lehine sloganlar atan ve çevreye zarar veren terör örgütü sempatizanları, bir kişiyi başından yaraladı. Bu arada Nantes kentindeki Arrahman Camisi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Polis, yangının cami kapısı önünde kartonlarla dolu konteynerlerin ateşe verilmesiyle çıktığını, kapının yıkıldığını, cami duvarlarında hasar oluştuğunu kaydetti.