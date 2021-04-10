Prens Harry ve Meghan Markle’dan Prens Philip için taziye mesajı

Çift yayınladığı mesajında, "Majesteleri Edinburgh Dükü'nün sevgi dolu anısına, 1921-2021. Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" denildi.

KRALİYETE IRKÇILIK SUÇLAMASI

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikan CBS televizyonunda verdiği röportajda, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadelerine yer vermişti.