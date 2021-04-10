Prens Philip hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. 16 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Philip'in rahatsızlığının Kovid-19 ile ilgisinin bulunmadığı, enfeksiyon tedavisi göreceği bildirilmişti. Prens Philip, vefat etmeden önce kendi isteğiyle devlet töreni istemediğini söylemişti. Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edilen Philip, 20 Kasım 1947'de şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile evlendi.Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken, Philip de komutan rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de İngiliz Prensi unvanını aldı. Gelenekçiliği dolayısıyla Avrupa'da kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamada zorlanan Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü bir figür oldu. 800'den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Philip bilim, teknoloji, vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Prens Philip için bir taziye mesajı yayımlayarak, "Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet Ailesi'nin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum" dedi.