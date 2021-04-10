SABAH protokol krizinin perde arkasına ulaştı: Çıbanbaşı Charles Michel

Avrupa Birliği (AB) yönetiminin 6 Nisan'daki Ankara ziyaretinde yaşanan protokol olayında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, kabul öncesi AB tarafının protokole ilişkin taleplerini iletmek üzere Ankara'ya gelen ekip, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekibiydi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in protokol görevlileri bu görüşmelere katılmadı. Kabul günü de Michel ve Von der Leyen'in ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Türk yetkililer Michel ve Von der Leyen'in ekipleri arasında yükselen tansiyonu düşürmek için yapıcı önerilerde dahi bulundu.Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatik kaynaklar da Türkiye'nin haklılığını vurgulayarak, "Oturma düzenini Ankara değil AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in heyeti belirledi" dedi. Avrupalı diplomatlar, Michel'e bağlı ekibin hazırlıklar sırasında AB Komisyonu ekibi ile protokol çalışmalarını yürütecek Türkiye'deki AB delegasyonunu "dışladığını" belirtti. Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle Leyen'in protokol ekibinin Ankara'ya gitmediği, Michel'in ekibinin ise ziyaret öncesinde Türkiye'ye giderek Türk makamlarıyla hazırlıkları yaptığı ifade edildi. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sessizliğini gecikmeli de olsa bozan Michel de protokol düzeninin AB tarafından belirlendiğini ve bundan Ankara'nın sorumlu olmadığını itiraf etti.AB Komisyonu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker ise AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.