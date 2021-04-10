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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bu koroanvirüs aşısı kan pıhtısı mı oluşturuyor? Avrupa İlaç Ajansı’ndan o şirkete soruşturma
Giriş Tarihi: 10.4.2021 17:38

Son dakika: Bu koroanvirüs aşısı kan pıhtısı mı oluşturuyor? ’ndan o şirkete soruşturma

Son dakika: Bu koroanvirüs aşısı kan pıhtısı mı oluşturuyor? Avrupa İlaç Ajansı’ndan o şirkete soruşturma

aşısı ile ilgili 'dan son dakika haberi geldi. (EMA), merkezli Johnson & Johnson ilaç şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlattı. İşte, koronavirüs aşısı hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin son dakika haberinin detayları.

Birliği'ne bağlı denetleme kurumu , Johnson & Johnson ilaç şirketi tarafından geliştirilen Jenssen Covid-19 aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından üretilen aşıya ait verilerin de dahil edilmesiyle genişletildiği ifade edildi. Tek doz olarak uygulanmak üzere aşıyı geliştiren Johnson & Johnson, aşıda bu yan etkiye neden olabilecek bir sorun olmadığını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu, geçen ay Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay vermişti.

Son dakika: Bu koroanvirüs aşısı kan pıhtısı mı oluşturuyor? Avrupa İlaç Ajansı’ndan o şirkete soruşturma

"BAĞLANTI OLDUĞUNA DAİR HENÜZ BİR KANIT YOK"

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı tespit edilmediği ifade edilerek, "Şu anda, bu yan etkilerle Janssen Covid-19 aşısı arasında net bir nedensel ilişki kurulmamıştır" denildi. da söz konusu yan etkilerin aşıyla bağlantılı olup olmadığına yönelik henüz bir kanıt olmadığını duyurdu.

Son dakika: Bu koroanvirüs aşısı kan pıhtısı mı oluşturuyor? Avrupa İlaç Ajansı’ndan o şirkete soruşturma

"KAN PIHTILAŞMASININ AŞI İLE BİR BAĞLANTISI OLDUĞU AÇIK"

Birkaç gün önce Başkanı Marco Cavaleri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması yan etkisi arasında bir bağlantı olduğunu itiraf etmişti. Cavaleri, "Bence artık söyleyebiliriz. Kan pıhtılaşmasının aşı ile bir bağlantısı olduğu açık. Ancak kan pıhtılaşması reaksiyonunun nedenini henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Bu koroanvirüs aşısı kan pıhtısı mı oluşturuyor? Avrupa İlaç Ajansı’ndan o şirkete soruşturma

Öte yandan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen aşının kullanımı, kan pıhtılaşması yan etkisi nedeniyle aralarında Danimarka, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İrlanda'nın da bulunduğu birçok ülkede askıya alınmıştı.

Son dakika: Bu koroanvirüs aşısı kan pıhtısı mı oluşturuyor? Avrupa İlaç Ajansı’ndan o şirkete soruşturma

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Son dakika: Bu koroanvirüs aşısı kan pıhtısı mı oluşturuyor? Avrupa İlaç Ajansı’ndan o şirkete soruşturma
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