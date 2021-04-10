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Giriş Tarihi: 10.4.2021 12:41 Son Güncelleme: 10.4.2021 12:54

: Türkiye- diplomasisinde üst düzey temas! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı görüştü

Son dakika: Türkiye-Mısır diplomasisinde üst düzey temas! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı görüştü

haberine göre; Dışişleri Bakanı , Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü.

Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildi. Uzun süredir yürütülen diplomatik temaslar, Dışişleri Bakanları düzeyinde telefon görüşmesine vardı. Üst düzey temasta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Ramazan ayını tebrik etti. İyi niyet dilekleri de iletildi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN TEMAS KURULMUŞTU

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması sonrası Yunanistan karşı atakla Mısır ile temasa geçmişti. Ana kara parçası üzerinden kurulabilen MEB alanını Adaların kıta sahanlığı üzerinden kurmak isteyen Yunanistan'ın hamlesi Türkiye'nin tepkisini çekmiş, Dışişleri uluslararası hukuka aykırı bu alanı tanımadığını ifade etmişti.

Yunanistan'ın çok şey kazandığı, Mısır'ın ise büyük kayıp yaşadığı anlaşma ülkede rahatsızlık yaratmış, Mısır Türkiye ile görüşmek istemişti. Kapalı kapılar ardında gizli olarak yürütülen temaslarda Türkiye-Mısır ilişkilerinde olumlu bir hava oluşmuştu.

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Son dakika: Türkiye-Mısır diplomasisinde üst düzey temas! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı görüştü
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