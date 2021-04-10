Son dakika: Türkiye-Mısır diplomasisinde üst düzey temas! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı görüştü

Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildi. Uzun süredir yürütülen diplomatik temaslar, Dışişleri Bakanları düzeyinde telefon görüşmesine vardı. Üst düzey temasta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Ramazan ayını tebrik etti. İyi niyet dilekleri de iletildi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN TEMAS KURULMUŞTU

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması sonrası Yunanistan karşı atakla Mısır ile temasa geçmişti. Ana kara parçası üzerinden kurulabilen MEB alanını Adaların kıta sahanlığı üzerinden kurmak isteyen Yunanistan'ın hamlesi Türkiye'nin tepkisini çekmiş, Dışişleri uluslararası hukuka aykırı bu alanı tanımadığını ifade etmişti.

Yunanistan'ın çok şey kazandığı, Mısır'ın ise büyük kayıp yaşadığı anlaşma ülkede rahatsızlık yaratmış, Mısır Türkiye ile görüşmek istemişti. Kapalı kapılar ardında gizli olarak yürütülen temaslarda Türkiye-Mısır ilişkilerinde olumlu bir hava oluşmuştu.