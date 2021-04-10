Zelenski, bugün Türkiye’de

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Zelenski görüşmesinde Rusya ile yaşanan gerginlik yanında iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel konular ve Donbas'ta yaşanan gerilimin de ele alınması bekleniyor. İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yapılacak görüşme sonrası iki lider basın toplantısı düzenleyecek. İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında da stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye- Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.