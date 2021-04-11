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Giriş Tarihi: 11.4.2021 23:08

Dışişleri Bakanı Blinken, 'e gidiyor

AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran, ve meselelerini görüşmek üzere 'e gideceği açıklandı. Blinken'in hafta içinde Brüksel'de olması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere hafta içinde Brüksel'e gideceği bildirildi.

ÜST DÜZEY YETKİLİ AÇIKLADI

Amerikan basınına konuşan üst düzey bir yetkili, Blinken'ın bu hafta içi Brüksel'e gideceğini belirtti.

Masada İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna geriliminin olacağını aktaran yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de 10 Nisan'da Belçika, İsrail ve Almanya'yı kapsayan bir tura çıktığını anımsattı. Blinken'ın Brüksel ziyaretinin, Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin yarattığı atmosferde gerçekleşecek olması da dikkatlerden kaçmadı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'e gidiyor
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