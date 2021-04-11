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Giriş Tarihi: 11.4.2021 19:32 Son Güncelleme: 11.4.2021 19:42

gazetesinden çarpıcı açıklama: ve paslaşmayan tecrübesiz golcüler gibi

AA
Belçika gazetesinden çarpıcı açıklama: Michel ve von der Leyen paslaşmayan tecrübesiz golcüler gibi

Flamanca yayın yapan gazetesi, ziyaretlerindeki protokol olayının hemen arkasından dikkat çekici bir haber yaptı. Gazete, Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı 'i "birbirlerine pas atmayan tecrübesiz ve hırslı golcülere" benzetti. Haberde ayrıca ikili arasında daha önce de "çocukça çekişmeler" yaşandığı ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Belçika'da yayın yapan De Tijd gazetesi, Ankara ziyaretlerindeki protokol olayının ardından çarpıcı ve bir o kadar da dikkat çeken bir haber yaptı.

"BİRBİRİNE PAS ATAMAYAN TECRÜBESİZ VE HIRSLI GOLCÜLERE BENZİYORLAR"

Gazete, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i "birbirlerine pas atmayan tecrübesiz ve hırslı golcülere" benzetti.

"SORUMLULUĞU TÜRK PROTOKOLÜNE ATIYORLAR"

Flamanca yayın yapan gazetenin protokol olayıyla ilgili haberinde, AB kurumlarının başındaki iki liderin "Avrupa'nın dünyadaki gücünü boşa harcadığı" yorumu yapıldı. Olayın Avrupalı kadınların tepkisini çektiği belirtilen haberde, Michel'in sorumluluğun bir bölümünü Türk protokolüne attığı ifade edildi.

"AYRIM YAPILMADI"

Michel'in protokol görevlilerinin kendi liderlerini sıralamada daha önde gördüğü ancak benzer toplantılarda önceki Konsey ve Komisyon başkanları arasında ayrım yapılmadığı kaydedildi.

'ÇOCUKÇA ÇEKİŞMELER YAŞIYORLAR' İDDİASI DA YER ALDI

Haberde, ikili arasında daha önce de "çocukça çekişmeler" yaşandığı ifade edilerek, bunlardan birinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılacak videokonferans toplantısına kimin öncülük edeceği konusunda yaşandığı aktarıldı. Bu olayın ardından Michel'in özel kalem müdürlüğünü yapan François Roux'nun görevden alındığı belirtildi.

İKİ LİDER DAR ÇEVRELERİNE GÜVENİYOR

Michel ve von der Leyen'in "birbirine pas atmayan nispeten tecrübesiz ve hırslı golcüler" gibi davrandığını yazan gazete, iki liderin kendi dar çevrelerine güvendiğini belirtti.

Haberde, ikili arasında büyük bir kişisel kıskançlık bulunduğu yönünde diplomatlar arasında konuşmalar yapıldığı, Michel ve von der Leyen'in ekiplerinin önceki Konsey ve Komisyon başkanlarının ekiplerine göre birbirleriyle daha az konuştuğu aktarıldı.

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Belçika gazetesinden çarpıcı açıklama: Michel ve von der Leyen paslaşmayan tecrübesiz golcüler gibi
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