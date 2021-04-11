Der Spiegel: Türkiye’nin suçu yok

Avrupa ve dünya basını, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayında Türkiye'nin doğru olanı yaptığını dile getirdi. Politico'nun ardından Alman Der Spiegel dergisi, Leyen ve Michel'in Erdoğan ile görüşmesinde yaşanan protokol olayında Türkiye'nin suçu olmadığını yazdı. Derginin internet sitesindeki "AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı değerlendirmede, "AB Komisyonu Başkanı Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri" denildi. Ayrıca, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğu kaydedildi.