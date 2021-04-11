Fransa ile yeni dönem

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ocak ayındaki telefon görüşmesinin ardından ilişkilerin normalleştirilmesi için bir yol haritası üzerinde karar alındı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, normalleşme kapsamında, önümüzdeki günlerde Fransız üst düzey diplomatik yetkililerden oluşan bir heyet Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Pandemi nedeniyle birçok ülke toplantıları online şekilde gerçekleştirmesine rağmen, iki ülke arasında JETCO (Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi) toplantılarının bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yüz yüze gerçekleşecek bir görüşme ile daha somut ve olumlu kararlar alınabileceği kaydediliyor.İki ülkede de "Suriye konusunda hâlâ görüşmeye devam etmeliyiz" anlayışı hakim olacak. İslamofobi'nin artışta olduğu Fransa'da nüfusun yüzde 17'sini oluşturan Türk ve Müslümanlarla ilgili yanlış algının giderilmesi amacıyla iki ülkenin işbirliğini artırması da gündeme gelen başlıklardan oldu.