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Giriş Tarihi: 11.4.2021 23:51

'da son 24 saatte 34 bin 895 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA
Fransa'da son 24 saatte 34 bin 895 Kovid-19 vakası kaydedildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışında hala aartış yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 34 bin 895 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 98 bin 778'e çıktı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 895 artışla 5 milyon 58 bin 680'e yükseldi. Hastanelerde 5 bin 838'i yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 671 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 651 artışla 309 bin 787'ye ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 10 milyon 809 bin 209'a çıktı, bunlardan 3 milyon 721 bin 19'una ikinci doz uygulandı.

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Fransa'da son 24 saatte 34 bin 895 Kovid-19 vakası kaydedildi
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