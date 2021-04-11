Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var" ifadelerini kullanarak Mısır ile üst düzey diplomatik temasların başladığını açıklamıştı. Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile sorun yaşadığı Yunanistan'la Deniz Yetki Anlaşması imzalarken Türkiye'nin kıta sahanlığına dokunmaması da Ankara'nın Mısır'a karşı yeni normalleşme adımları ve iyi niyet beyanları ortaya koymasının önünü açtı.