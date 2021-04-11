Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreninin detayları belli oldu: Johnson katılmayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'da düzenlenecek cenaze törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.
BAŞBAKANLIK OFİSİ AÇIKLADI
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden Kovid-19 önlemleri kapsamında cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin bulunabileceği hatırlatılarak Johnson'ın cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.
Açıklamada, Johnson'ın cenaze törenine daha fazla kraliyet ailesi üyesinin katılımının sağlanması için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.
YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI DURDURULDU
Öte yandan, Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti, ülkede gelecek ay yapılacak yerel seçimler için yürüttükleri çalışmaları 17 Nisan'a kadar durdurdu.
30 KİŞİYLE SINIRLI TUTULACAK
Kraliyet ailesi Prens Philip'in cenaze töreninin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirileceğini ve katılımın 30 kişiyle sınırlı tutulacağını açıklamıştı.
Buckingham Sarayı, dün hayatını kaybeden Edinburg Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan'da yerel saatle 15.00'de Windsor Sarayı'ndaki St. George's Chapel'de yapılacağını duyurdu.