SON DAKİKA HABERİ: 1.3 milyon kişinin verilerinin çalındıği iddia edilmişti! Clubhouse'dan ilk açıklama geldi

Son günlerde sosyal medya platformlarının güvenlik açıklarına dair haberler artış gösterdi.
Son olarak sesli konuşma platformu Clubhouse'ın hacklendiği iddia edildi.
Cybernews'de yer alan bilgilere göre 1.3 milyon kişinin verileri bir hacker platformunda paylaşıldı.
İddiaya göre, sızan bilgiler arasında şu veriler bulunuyordu;
Kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL'si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi, kullanıcıları davet eden profil adı.
Bu verilerin hepsini tek tek Clubhouse platformunda görmek mümkün.