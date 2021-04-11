SON DAKİKA HABERİ: 1.3 milyon kişinin verilerinin çalındıği iddia edilmişti! Clubhouse'dan ilk açıklama geldi

CLUBHOUSE'DAN YALANLAMA

Clubhouse Techmeme'nin Twitter paylaşımını alıntılayarak sızıntı iddialarını yalanladı. Şirket söz konusu datanın zaten kamuya açık olduğunu söyledi. Yani isteyen herkes Clubhouse'daki milyonlarda insanın birçok bilgisine uygulamadaki API üzerinden erişebiliyor.