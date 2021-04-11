Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ: 1.3 milyon kişinin verilerinin çalındıği iddia edilmişti! Clubhouse'dan ilk açıklama geldi
Giriş Tarihi: 11.4.2021 21:43 Son Güncelleme: 11.4.2021 21:45

SON DAKİKA HABERİ: 1.3 milyon kişinin verilerinin çalındıği iddia edilmişti! 'dan ilk açıklama geldi

SON DAKİKA HABERİ: 1.3 milyon kişinin verilerinin çalındıği iddia edilmişti! Clubhouse'dan ilk açıklama geldi

ve 'den sonra 'ta da sızıntı olduğu iddia edildi. Hacker platformunda 1.3 milyon kullanıcının verileri paylaşıldı. Clubhouse tarafından ise verilerin hacker sitelerinde dolaşmasına dair ilginç bir açıklama geldi.

Son günlerde sosyal medya platformlarının güvenlik açıklarına dair haberler artış gösterdi.
Son olarak sesli konuşma platformu Clubhouse'ın hacklendiği iddia edildi.

Cybernews'de yer alan bilgilere göre 1.3 milyon kişinin verileri bir hacker platformunda paylaşıldı.

İddiaya göre, sızan bilgiler arasında şu veriler bulunuyordu;

Kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL'si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi, kullanıcıları davet eden profil adı.

Bu verilerin hepsini tek tek Clubhouse platformunda görmek mümkün.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?

CLUBHOUSE'DAN YALANLAMA
Clubhouse Techmeme'nin Twitter paylaşımını alıntılayarak sızıntı iddialarını yalanladı. Şirket söz konusu datanın zaten kamuya açık olduğunu söyledi. Yani isteyen herkes Clubhouse'daki milyonlarda insanın birçok bilgisine uygulamadaki API üzerinden erişebiliyor.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: 1.3 milyon kişinin verilerinin çalındıği iddia edilmişti! Clubhouse'dan ilk açıklama geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA