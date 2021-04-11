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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran duyurdu! Natanz tesislerine "nükleer terör" saldırısı
Giriş Tarihi: 11.4.2021 18:38

Son dakika: İran duyurdu! Natanz tesislerine "nükleer terör" saldırısı

Son dakika: İran duyurdu! Natanz tesislerine nükleer terör saldırısı

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlanmasından bir gün sonra Natanz tesislerine yönelik "nükleer terör" saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Uluslararası haber ajansların yansıyan bilgiye göre; İran'ın nükleer programının başındaki isim olan Ali Ekber Salihi, Natanz kentindeki nükleer tesislerde meydana gelen kazanın bir "terör" saldırısı olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Salihi, uluslararası toplumun ve Uluslararası Atom Enerjisi kurumunun "nükleer terörizm" olarak nitelendirdiği olayıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Salihi, Tahran Yönetimi'nin faillere karşı harekete geçme hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

SABAH SAATLERİNDE KAZA OLARAK AÇIKLANMIŞTI

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini açıklamış ve olayda kimsenin yaralanmadığını ve herhangi bir kirliliğinin oluşmadığını belirtmişti.

TESİS 10 KAT DAHA FAZLA URANYUM ÜRETECEK

Cumartesi günü İran'ın aynı tesiste, önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adetten oluşan IR6 santrifüj zincirini Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla devreye aldığı duyurulmuştu.

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Son dakika: İran duyurdu! Natanz tesislerine "nükleer terör" saldırısı
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