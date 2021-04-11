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Giriş Tarihi: 11.4.2021 16:13 Son Güncelleme: 11.4.2021 16:50

Son dakika: 'den açıklaması...

DHA
Son dakika: Türkiye'den Donbas açıklaması...

Son dakika haberi... 'den ve arasında yaşanan gerilimine ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuya yönelik: "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı.

MÜZAKERE YOLUYLA ÇÖZÜM

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Türkiye'den Donbas açıklaması...
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