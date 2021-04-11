Son dakika | Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj! Kriz savaşa dönüşür mü?





"TOPLUMDA PANİK YARATILMAK İSTENİYOR"



Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Reznikov, bölgede yaşananları, hibrit savaşın parçası olan bilgi savaşı olarak nitelendirdi. Gerginliğin artırılmasıyla toplumda panik havası yaratılmasının amaçlandığı iddia eden Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna'nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok, ama güçlü bir orduya sahibiz. Kuzey komşumuzdan saldırıya uğramamıza yol açacak bir karşılık ya da şans vermeye yönelik hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz" dedi.