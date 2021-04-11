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Giriş Tarihi: 11.4.2021 11:53 Son Güncelleme: 11.4.2021 12:04

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı

İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı , dün bir araya geldiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün resmi ziyaret kapsamında gittiği Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Zelenskiy, Türkiye'de hoş karşılanmasından duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesaplarında yayınladığı video mesajla dile getirdi. Zelenskiy'nin teşekkür mesajında, "Erdoğan'a misafirperverliği ve güzel anlaşmalar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin dün gerçekleştirdiği görüşmede, Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında yükselen tansiyonun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve askeri alandaki ortaklıklar ele alındı. Görüşme sonucunda çok sayıda kritik anlaşmaya da imza atıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı
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