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Haberler Dünya Haberleri Ukrayna'nın Donbas mesajına Rusya'dan jet yanıt: "Kimse kabul etmiyor"
Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:57 Son Güncelleme: 11.4.2021 16:41

'nın mesajına Rusya'dan jet yanıt: "Kimse kabul etmiyor"

AA
Ukrayna'nın Donbas mesajına Rusya'dan jet yanıt: Kimse kabul etmiyor

Rusya ve arasında yaşanan krizi ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Gerilimin tırmandığı bölgeye yönelik Ukrayna'dan Rusya'ya "Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok" mesajı gelmişti. Rusya'dan Kiev yönetiminin tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalarına jet yanıt geldi.

Son dakika... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" isimli programda, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin soruları cevaplandırdı.

"HİÇ KİMSE SAVAŞA DOĞRU İLERLEMİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Donbas'a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Peskov, "Elbette, hiç kimse savaşa doğru ilerlemiyor ve hiç kimse böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA KAYITSIZ KALMAYACAK

Peskov, Ukrayna'da bir iç savaş olasılığını da hiç kimsenin kabul etmediğini ancak Rusya'nın Ukrayna'nın güney doğusundaki Rusça konuşanların kaderine kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

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MİNSK ANLAŞMASI

Donbas'taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015'te imzalanan Minsk Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

Peskov, "Kiev'den sık sık ve çeşitli düzeylerde, Minsk Anlaşmaları'ndaki önlemlerin neredeyse işe yaramaz ilkeler olduğuna dair ifadeler duyduğumuzda, bu sadece bizde değil, muhtemelen Paris ve Berlin'de de şaşkınlığa neden oluyor." şeklinde konuştu.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA MESAJ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerden Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov, Ukrayna'nın bölgede barış için çaba sarf ettiğini, 'Rusya'nın provokasyonlarına' karşılık verme niyeti olmadığını söyledi.

"TOPLUMDA PANİK YARATILMAK İSTENİYOR"

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Reznikov, bölgede yaşananları, hibrit savaşın parçası olan bilgi savaşı olarak nitelendirdi. Gerginliğin artırılmasıyla toplumda panik havası yaratılmasının amaçlandığı iddia eden Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna'nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok, ama güçlü bir orduya sahibiz. Kuzey komşumuzdan saldırıya uğramamıza yol açacak bir karşılık ya da şans vermeye yönelik hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz" dedi.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak da ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığında olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'da iç savaşın yeniden başlayacağına dair endişe duyduklarını, Ukrayna'nın güneydoğusunda Srebrenitsa benzeri insani felaket yaşanmaması için tüm dünyanın önlem alması gerektiğini söylemişti.

SENE BAŞINDAN BU YANA 26 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında zaman zaman tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cepheyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, sene başından bu yana bölgede yaşanan saldırılarda 26 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DONBAS KRİZİ

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Ukrayna'nın Donbas mesajına Rusya'dan jet yanıt: "Kimse kabul etmiyor"
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