Ukrayna'nın Donbas mesajına Rusya'dan jet yanıt: "Kimse kabul etmiyor"

MİNSK ANLAŞMASI

Donbas'taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015'te imzalanan Minsk Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

Peskov, "Kiev'den sık sık ve çeşitli düzeylerde, Minsk Anlaşmaları'ndaki önlemlerin neredeyse işe yaramaz ilkeler olduğuna dair ifadeler duyduğumuzda, bu sadece bizde değil, muhtemelen Paris ve Berlin'de de şaşkınlığa neden oluyor." şeklinde konuştu.