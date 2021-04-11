Yaklaşık bir asır sonra ortaya çıktı: Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'e ait belgeler...

Belgenin, Yunanistan'daki Korfu Adası'ndaki Spiriodon Tryfonas adlı bir rahip tarafından, modern Yunancanın bir versiyonu olan 'Katharevousa Greek' dilinde elle yazıldığı ifade edildi. Yerel medya, arşiv merkezindeki çalışanların gazeteye, Prens'in doğumunun kaydedildiği deri ciltli kitaba erişim izni vermeyi kabul ettiğini aktardı.