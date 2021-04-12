Aliyev: Aziz kardeşimin desteği cesaretlendirdi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ı kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Türkiye'nin oynadığı rolden övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun onları cesaretlendirdiğini belirten Aliyev, "Kırk dört gün devam eden İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek her zaman bizim hafızamızda olacaktır, kalbimizde yaşayacaktır. Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde verdiği destek bizi cesaretlendirdi ve dış güçlerin bu savaştan uzak durmasını sağladı " dedi. İki ülkenin hiç olmadığı kadar yakın ilişkiler içerisinde olduğunu vurgulayan Aliyev, iki ülke arasındaki pasaportsuz seyahatin ilişkilerin derinliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Aliyev, görevi Doç. Dr. Cahit Bağcı'ya devredecek olan Özoral'a hizmetleri dolayısıyla "Dostluk Nişanı" takdim etti.