Beyaz Saray'dan Nükleer Tesisteki kazayla ilgili açıklama: ABD'nin hiçbir dahli yoktur

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün sabah, Natanz Nükleer Tesisinin elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.

TERÖR SALDIRISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de tesiste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu iddia etti. Salihi, söz konusu eylemin İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereleri hedef aldığını belirtti.

"ABD'NİN HİÇBİR ŞEKİLDE DAHLİ OLMADI"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Natanz Nükleer Tesisin'deki kazadan haberdar olduklarını vurgulayan Psaki, "ABD'nin bu konuda hiçbir şekilde dahli olmadı. Kazanın nedenleri ya da etkilerine ilişkin spekülasyonlara ekleyecek bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

"KATILIMIMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Söz konusu kazanın, İran ile Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine etkisine ilişkin Psaki, "Bu görüşmelere katılımımızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

"ODAK NOKTAMIZ DİPLOMASI ALANINDA İLERLEMEK"

Psaki, kazanın İsrail'in bir sabotajı olduğu iddialarına ilişkin "Kazanın nedeni ya da sorumlularına ilişkin daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Bizim İran ile odak noktamız diplomasi alanında ilerlemek." değerlendirmesinde bulundu.

TESİS DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisinde Temmuz 2020'de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.