Donbass gerilimi artıyor: Rusya’dan Karadeniz hamlesi!

Rusya'ya ait SU-30 savaş uçaklarının desteği ile Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yaptı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilim sürerken, Rus ordusu Ukrayna ile sınırlarına çok sayıda asker göndermiş ve geçtiğimiz hafta da Hazar Denizi'ndeki filolar Karadeniz'e sevk edilmişti.

SAVAŞ UÇAKLARI DA TATBİKATA KATILDI

Rus ordusunun Karadeniz Filosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait Grayvoron ve Vyshny Volochyok isimli savaş gemileri ile Karadeniz'de tatbikat yapıldığı belirtildi.