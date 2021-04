Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı. Dünya devletlerinin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntının gösterilerek oluşturduğu listede her sene üst sıralarda yer alan Türkiye, bu sene de ön sıralarda yer aldı.

Global Firepower'ın yaptığı 2021 listesinin sıralaması şöyle: