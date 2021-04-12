Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı. Dünya devletlerinin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntının gösterilerek oluşturduğu listede her sene üst sıralarda yer alan Türkiye, bu sene de ön sıralarda yer aldı.
Global Firepower'ın yaptığı 2021 listesinin sıralaması şöyle:
1. ABD
2 milyon 245 bin askeri personel
13 binin üzerinde uçak
6 bin 100 tank
40 bin zırhlı araç
2. RUSYA
3.5 milyonun üzerinde askeri personel
4 bin 144 uçak
13 bin tank
27 bin 100 zırhlı araç
3. ÇİN
3 milyon 335 bin askeri personel
3 bin 260 adet uçak
3 bin 205 tank
35 bin zırhlı araç
4. HİNDİSTAN
5 milyonun üzerinde askeri personel
2 bin 119 uçak
4 bin 730 tank
10 bin zırhlı araç
5. JAPONYA
319 bin askeri personel
1480 uçak
1004 tank
5 bin 500 zırhlı araç
6. GÜNEY KORE
7 milyona yakın askeri personel
1581 uçak
2 bin 600 tank
14 bin 11 zırhlı araç
7.FRANSA
450 bin asker
1000'in üzerinde uçak
406 tank
6 bin 420 zırhlı araç
8. İNGİLTERE
275 bin askeri personel
738 uçak
109 tank
5 bin 500 zırhlı araç
9. BREZİLYA
2 milyonun üzerinde askeri personel
439 tank
676 uçak
10. PAKİSTAN
1.7 milyonluk askeri personel
2 bin 680 tank
10 bine yakın zırhlı araç
TÜRKİYE 11'İNCİ SIRADA
Dünyanın seçkin orduları arasında yer alan ve özellikle geliştirdiği SİHA/İHA teknolojisiyle göz kamaştıran TSK, bu sene iki basamak üste taşındı. Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu unvanını aldı.