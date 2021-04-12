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Giriş Tarihi: 12.4.2021 10:33 Son Güncelleme: 12.4.2021 10:42

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! ’nin sıralaması dikkat çekti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan merkezli , ’e ait askeri güç sıralamasını paylaştı. Özellikle son yıllarda geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle dünya devleri arasına giren , bu yıl zirveye daha çok yaklaştı.

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı. Dünya devletlerinin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntının gösterilerek oluşturduğu listede her sene üst sıralarda yer alan Türkiye, bu sene de ön sıralarda yer aldı.

Global Firepower'ın yaptığı 2021 listesinin sıralaması şöyle:

1. ABD

2 milyon 245 bin askeri personel

13 binin üzerinde uçak

6 bin 100 tank

40 bin zırhlı araç

2. RUSYA

3.5 milyonun üzerinde askeri personel

4 bin 144 uçak

13 bin tank

27 bin 100 zırhlı araç

3. ÇİN

3 milyon 335 bin askeri personel

3 bin 260 adet uçak

3 bin 205 tank

35 bin zırhlı araç

4. HİNDİSTAN

5 milyonun üzerinde askeri personel

2 bin 119 uçak

4 bin 730 tank

10 bin zırhlı araç

5. JAPONYA

319 bin askeri personel

1480 uçak

1004 tank

5 bin 500 zırhlı araç

6. GÜNEY KORE

7 milyona yakın askeri personel

1581 uçak

2 bin 600 tank

14 bin 11 zırhlı araç

7.FRANSA

450 bin asker

1000'in üzerinde uçak

406 tank

6 bin 420 zırhlı araç

8. İNGİLTERE

275 bin askeri personel

738 uçak

109 tank

5 bin 500 zırhlı araç

9. BREZİLYA

2 milyonun üzerinde askeri personel

439 tank

676 uçak

10. PAKİSTAN

1.7 milyonluk askeri personel

2 bin 680 tank

10 bine yakın zırhlı araç

TÜRKİYE 11'İNCİ SIRADA

Dünyanın seçkin orduları arasında yer alan ve özellikle geliştirdiği SİHA/İHA teknolojisiyle göz kamaştıran TSK, bu sene iki basamak üste taşındı. Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu unvanını aldı.

Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin olarak bildirdi.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
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